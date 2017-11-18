Клопп расхвалил игру Джо Гомеса

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Клопп расхвалил игру Джо ГомесаГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, у что защитника Джо Гомеса большое будущее в клубе.

По словам немца, этот исполнитель достаточно хорош, чтобы играть за "красных" в течение следующих 15 лет. 2

На клубном уровне Гомес провел в этом сезоне 12 матчей, в которых записал на свой счет голевую передачу.

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