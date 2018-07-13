Клопп расхвалил игру Ловрена на ЧМ-2018

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Клопп расхвалил игру Ловрена на ЧМ-2018Главный тренер "Ливерпуля"  Юрген Клопп доволен игрой своего защитника Деяна Ловрена на ЧМ-2018.

Наставник поздравил подопечного с выходом в финал ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии. 

"Люди слишком часто судят окружающих. Я же совершенно рад. Рад видеть, что Ловрен выступил наилучшим образом. Причем он может еще улучшить свой результат. Он на правильном пути. Я не видел всех матчей чемпионата мира, но Ловрен проводит выдающийся турнир. Это заслуженно. Я за него рад", - отметил он.

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