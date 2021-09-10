Клопп раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об идее ФИФА проведения ЧМ каждые два года.

"В мире нет другого спорта с таким беспощадным расписанием. Есть более сложные виды спорта, такие как легкая атлетика, марафоны, но они не бегают по 20-30-40 раз в год.

Мы все знаем, почему это происходит. Что бы люди ни говорил о предоставлении различным странам возможностей, в итоге все дело в деньгах.

Это нормально. Но в какой-то момент кто-то должен понять, что без футболистов – самых важных ингредиентов этой замечательной игры – мы не сможем в нее играть. Нет никого важнее игроков.

Все, что преподносилось в последние годы, всегда было связано с увеличением числа матчей. В долгосрочной перспективе это неправильно.

Должен настать момент, когда все федерации сядут вместе и начнут думать об игре, а не только о своей выгоде. Мне уже 54 года, и я не уверен, что доживу до момента, когда это произойдет", – сказал немецкий специалист.

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