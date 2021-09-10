Клопп раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об идее ФИФА проведения ЧМ каждые два года.
"В мире нет другого спорта с таким беспощадным расписанием. Есть более сложные виды спорта, такие как легкая атлетика, марафоны, но они не бегают по 20-30-40 раз в год.
Мы все знаем, почему это происходит. Что бы люди ни говорил о предоставлении различным странам возможностей, в итоге все дело в деньгах.
Это нормально. Но в какой-то момент кто-то должен понять, что без футболистов – самых важных ингредиентов этой замечательной игры – мы не сможем в нее играть. Нет никого важнее игроков.
Все, что преподносилось в последние годы, всегда было связано с увеличением числа матчей. В долгосрочной перспективе это неправильно.
Должен настать момент, когда все федерации сядут вместе и начнут думать об игре, а не только о своей выгоде. Мне уже 54 года, и я не уверен, что доживу до момента, когда это произойдет", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18