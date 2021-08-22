Клопп раскритиковал стиль игры "Бернли"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над "Бернли" (2:0) раскритиковал стиль игры соперника, а также судейство.

"Всегда нужно быть готовым к борьбе, и сегодня мы были готовы. Вы видели стыки Барнса и Вуда с ван Дейком и Матипом.

Я не уверен на 100%, что судьи двигаются в правильном направлении, принимая такие решения. Ощущение, что мы возвращаемся на 10-15 лет назад. Таковы правила, но оправдывать подобные ситуации нельзя. Так игра становится действительно проблемной.

Не считаю это правильным, но я не принимаю решения. Я слышал о том, что надо давать играть, но это приводит к таким ситуациям. В эпизоде со вторым голом "Брентфорда" в ворота "Арсенала" в 1-м туре АПЛ должны были фиксировать фол. Нельзя схватить вратаря за руки и сказать: "Это футбол". Об этом нужно подумать дважды и трижды.

Сейчас нам говорят, что нужно давать играть, но никто толком не знает, что это значит. Я люблю, когда решения принимаются в пользу атакующей команды, это здорово. Но игроков нужно защищать. Это нельзя отрицать. А если вам нравится подобный футбол, смотрите борьбу.

Было много эпизодов, когда мы здорово действовали, но не забивали. В остальном нам приходилось бороться изо всех сил. Мы выиграли, и никто не травмировался", – сказал Клопп.

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