Клопп раскрыл подробности беседы с Алиссоном после его ошибок в матче с "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиливерпульюрген клоппалиссон

Клопп раскрыл подробности беседы с Алиссоном после его ошибок в матче с "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре вратаря Алиссона, допустившего две результативные ошибки в воскресном матче с "Манчестер Сити" (1:4).

"После этих ошибок игра была практически закончена. Я только что разговаривал с Алиссоном. Очевидно, он крайне расстроен. Сказал мне, что давайте не сейчас. Я ответил, что с ошибками всегда одна и та же проблема - нельзя выбрать, когда их допускать.

Единственное, что можно сделать - это учиться на них. Этим он и займётся, чтобы подобного не произошло в будущем. Сегодня ошибки были определяющими, но ничего страшного. Не знаю сколько раз он спасал нас, он голкипер абсолютно мирового класса  Завтра он будет в порядке", - цитирует Клоппа Goal.com.

В текущем сезоне 28-летний Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 24 матча и пропустил 25 голов.

Не пропустите: Ловрен поддержал Алиссона после разгрома "Ливерпуля" в матче с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов