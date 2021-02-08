Клопп раскрыл подробности беседы с Алиссоном после его ошибок в матче с "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об игре вратаря Алиссона, допустившего две результативные ошибки в воскресном матче с "Манчестер Сити" (1:4).

"После этих ошибок игра была практически закончена. Я только что разговаривал с Алиссоном. Очевидно, он крайне расстроен. Сказал мне, что давайте не сейчас. Я ответил, что с ошибками всегда одна и та же проблема - нельзя выбрать, когда их допускать.

Единственное, что можно сделать - это учиться на них. Этим он и займётся, чтобы подобного не произошло в будущем. Сегодня ошибки были определяющими, но ничего страшного. Не знаю сколько раз он спасал нас, он голкипер абсолютно мирового класса Завтра он будет в порядке", - цитирует Клоппа Goal.com.

В текущем сезоне 28-летний Алиссон сыграл за "Ливерпуль" 24 матча и пропустил 25 голов.

Не пропустите: Ловрен поддержал Алиссона после разгрома "Ливерпуля" в матче с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru