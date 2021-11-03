Клопп рассказал, будет ли он пытаться жать руку Симеоне

Теги атлетико мадриддиего симеонеливерпульюрген клопп

Клопп рассказал, будет ли он пытаться жать руку СимеонеФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, будет ли он пытаться жать руку наставнику мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

"Я не собираюсь жать ему руку. Если бы я знал, что Симеоне не приветствует этого после игры, я бы даже не пытался. Я просто подошел к нему, протянул руку, а в этом не было никакого смысла. Мы оба были на эмоциях. Теперь я знаю, что он не пожимает руки, хорошо. Тогда мы ударим кулаками перед игрой", — цитирует Клоппа BFMtv.

Игра между "Ливерпулем" и "Атлетико" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 3 ноября.. Начало встречи запланировано на 23.00 по московскому времени.

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