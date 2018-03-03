Клопп рассказал, чем "Ливерпуль" намерен заманивать игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чем мерсисайдский клуб намерен заманивать игроков.

"Мы не можем убеждать игроков деньгами. Мы должны убеждать их тем футболом, в который играем, своим отношением к ним, подходом к совместному разрешению проблем. По-моему, сейчас это очень интересный футбольный проект. У меня есть такое чувство с момента моего появления в "Ливерпуле" - цитирует немецкого наставника The Telegraph.

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