Клопп рассказал, чем "Ливерпуль" намерен заманивать игроков

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп рассказал, чем "Ливерпуль" намерен заманивать игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чем мерсисайдский клуб намерен заманивать игроков.

"Мы не можем убеждать игроков деньгами. Мы должны убеждать их тем футболом, в который играем, своим отношением к ним, подходом к совместному разрешению проблем. По-моему, сейчас это очень интересный футбольный проект. У меня есть такое чувство с момента моего появления в "Ливерпуле" - цитирует немецкого наставника The Telegraph. 

Также читайте: Клопп: "Игроки "Ливерпуля" сумели прибавить после ухода Коутиньо". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов