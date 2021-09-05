Клопп рассказал, что будет делать после "Ливерпуля"

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Клопп рассказал, что будет делать после "Ливерпуля"Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что будет делать после окончания контракта с "красными".

"Когда мой контракт с "Ливерпулем" подойдет к концу, когда бы это ни произошло, сначала я хочу вспомнить, что значит вести нормальную жизнь.

Пауза на год. У меня никогда такого не было. Но я предельно спокоен в этом вопросе. Пропуск года может пойти на пользу.

У меня прекрасная работа, я очень люблю ее. Единственная проблема – она никогда не заканчивается, нет возможности отключиться", – сказал Клопп.

Напомним, что текущие соглашение немецкого тренера с "Ливерпулем" рассчитан до 2024 года.

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