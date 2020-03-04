Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о коронавирусе.



"Мне не нравится то, что мнение футбольного тренера о серьезных вещах очень важно. Я не понимаю этого.



Нужно правильно подходить к этому вопросу. И такие люди, как я, не имеющие знаний, не должны это обсуждать", - цитирует Клоппа The Independent.



Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса.

На данный момент во всём мире зафиксировано более 92 тыс. заболевших, из них 3200 скончались.

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