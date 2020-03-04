Клопп рассказал, что думает о коронавирусе

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Клопп рассказал, что думает о коронавирусе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о коронавирусе.

"Мне не нравится то, что мнение футбольного тренера о серьезных вещах очень важно. Я не понимаю этого.

Нужно правильно подходить к этому вопросу. И такие люди, как я, не имеющие знаний, не должны это обсуждать", - цитирует Клоппа The Independent.

Ранее сообщалось, что  "Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса.

На данный момент во всём мире зафиксировано более 92 тыс. заболевших, из них 3200 скончались.

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