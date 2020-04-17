Клопп рассказал, что хочет научиться завязывать галстук

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп рассказал, что хочет научиться завязывать галстук

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какую цель поставил на следующую неделю. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Задача на следующую неделю - научиться завязывать галстук. В свои 52 года я не умею завязывать галстук. Возможно, на это уйдет вся неделя, так как мои руки бесполезно и это забавно", - сказал тренер.

Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Все футболисты занимаются дома по индивидуальным программам.

Не пропустите: "Ливерпуль" и ещё три клуба АПЛ поспорят за вингера "Вердера"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне"

Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов