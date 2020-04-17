Клопп рассказал, что хочет научиться завязывать галстук
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какую цель поставил на следующую неделю. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Задача на следующую неделю - научиться завязывать галстук. В свои 52 года я не умею завязывать галстук. Возможно, на это уйдет вся неделя, так как мои руки бесполезно и это забавно", - сказал тренер.
Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Все футболисты занимаются дома по индивидуальным программам.
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|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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