Клопп рассказал, что хочет научиться завязывать галстук

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какую цель поставил на следующую неделю. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Задача на следующую неделю - научиться завязывать галстук. В свои 52 года я не умею завязывать галстук. Возможно, на это уйдет вся неделя, так как мои руки бесполезно и это забавно", - сказал тренер.

Розыгрыш АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Все футболисты занимаются дома по индивидуальным программам.

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