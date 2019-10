Клопп рассказал, что может стать причиной его ухода из клуба

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о ситуации, которая произошла в "Зальцбурге".

Речь идет о том, что в перерыве матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Зальцбургом" (4:3) тренер гостей Джесси Марш выступил перед своими игроками с мотивирующей речью, что позже привело к двум забитым мячам. После игры видео из раздевалки было опубликовано в сети.

Jesse Marsch's half-time teamtalk for RB Salzburg vs Liverpool is incredible



Contains English, German and a LOT of swearing pic.twitter.com/lt0kN5MgtG