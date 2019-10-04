Клопп рассказал, что может стать причиной его ухода из клуба

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Клопп рассказал, что может стать причиной его ухода из клуба

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о ситуации, которая произошла в "Зальцбурге".

Речь идет о том, что в перерыве матча Лиги Чемпионов между "Ливерпулем" и "Зальцбургом" (4:3) тренер гостей Джесси Марш выступил перед своими игроками с мотивирующей речью, что позже привело к двум забитым мячам. После игры видео из раздевалки было опубликовано в сети.

"Если "Ливерпуль" выложит в сеть подобное видео со мной, то я покину клуб. Это правда. Мне нечего добавить к этому", - цитирует Клоппа Mirror.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вальверде рассказал , что может стать причиной его ухода из клуба. "Если "Бензема" выложит в сеть подобное видео со мной и Пике, то я покину клуб. Это правда. Мне нечего добавить к этому", - цитирует Вальверде Mirror.

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