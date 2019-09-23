Клопп сказал, что позволяет своим игрокам самим определять, как именно пробивать штрафные
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победного матча 6-го тура АПЛ с "Челси" (2:1) рассказал, что дает возможность своим игрокам самим определять, как именно исполнять штрафные удары. Об этом сообщает Evening Standard.
Напомним, на 14-й минуте нападающий Мохамед Салах отдал пас пяткой и Трент Александер-Арнольд забил гол.
"Я считаю, что игроки лучше видят футбольное поле, их работа - забивать.
Это должен был быть прямой штрафной удар, но этот небольшой ход изменил угол и не позволил Кепе спасти команду. Это была блестящая идея", - сказал Клопп.
"Ливерпуль" занимает лидирующую позицию в чемпионате Англии, имея в активе 18 баллов.
25 сентября подопечные Юргена Клоппа в рамках третьего тура Кубка Лиги сыграют с "Милтон Кинс Донс". Начало матча - в 21:45 (мск).
А еще: "Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси", "Арсенал" в меньшинстве вырвал победу над "Астон Виллой"| http://soccernews.ru
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