Клопп рассказал, что в переигровке с "Шрусбери" будет участвовать молодежка "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о переигровке матча с "Шрусбери" в Кубке Англии.

Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.

"Мы ожидали, что так получится. На протяжении двух недель...

Две недели назад я сказал, что у нас будет зимний перерыв, а это значит, что на переигровке нас не будет. Сыграет молодежка.

Меня не будет матче. Будет тренер "Ливерпуля" U23 Нил Критчли", - сказал Клопп.

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