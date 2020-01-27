Клопп рассказал, что в переигровке с "Шрусбери" будет участвовать молодежка "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о переигровке матча с "Шрусбери" в Кубке Англии.
Первая встреча команд закончилась со счетом 2:2.
"Мы ожидали, что так получится. На протяжении двух недель...
Две недели назад я сказал, что у нас будет зимний перерыв, а это значит, что на переигровке нас не будет. Сыграет молодежка.
Меня не будет матче. Будет тренер "Ливерпуля" U23 Нил Критчли", - сказал Клопп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17