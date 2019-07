Клопп рассказал, как Милнер мотивирует партнеров по "Ливерпулю"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о роли в команде полузащитника Джеймса Милнера.

"В последние 2-3 года Милнер явно прибавил. Он прекрасно подходит к работе. Уверен, что он добился бы успеха в любом виде спорта. Без него у нас ничего бы не получилось. Он говорит грязные вещи в раздевалке, которые нельзя произносить на публике. Это слова являются последним пинком для партнеров по команде.

На предсезонном сборе Милли выглядит так, словно ему 20 с небольшим летом. Это не так, поэтому мы должны уважать его. Джеймса нельзя остановить не только в матчах, но и на тренировках", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

