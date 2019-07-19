Клопп рассказал, как Милнер мотивирует партнеров по "Ливерпулю"

Теги ливерпульджеймс милнерюрген клопп

Клопп рассказал, как Милнер мотивирует партнеров по "Ливерпулю"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о роли в команде полузащитника Джеймса Милнера.

"В последние 2-3 года Милнер явно прибавил. Он прекрасно подходит к работе. Уверен, что он добился бы успеха в любом виде спорта. Без него у нас ничего бы не получилось. Он говорит грязные вещи в раздевалке, которые нельзя произносить на публике. Это слова являются последним пинком для партнеров по команде.

На предсезонном сборе Милли выглядит так, словно ему 20 с небольшим летом. Это не так, поэтому мы должны уважать его. Джеймса нельзя остановить не только в матчах, но и на тренировках", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

33-летний Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, провел за клуб 177 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 36 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Милнер: "Месси назвал меня ослом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 18 июля

Главные новости дня: 18 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов