Клопп рассказал, как Милнер мотивирует партнеров по "Ливерпулю"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о роли в команде полузащитника Джеймса Милнера.
"В последние 2-3 года Милнер явно прибавил. Он прекрасно подходит к работе. Уверен, что он добился бы успеха в любом виде спорта. Без него у нас ничего бы не получилось. Он говорит грязные вещи в раздевалке, которые нельзя произносить на публике. Это слова являются последним пинком для партнеров по команде.
На предсезонном сборе Милли выглядит так, словно ему 20 с небольшим летом. Это не так, поэтому мы должны уважать его. Джеймса нельзя остановить не только в матчах, но и на тренировках", - приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.
Sun's out, guns out— Football on BT Sport (@btsportfootball) 17 июля 2019 г.
James Milner looks like he's spent his whole summer in the gym pic.twitter.com/66T6Amiyo7
33-летний Милнер выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, провел за клуб 177 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 36 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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