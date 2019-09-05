Клопп рассказал, как он бурно отпраздновал чемпионство "Боруссии" в 2011 году
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он праздновал чемпионство дортмундской "Боруссии" в 2011 году.
"Проснувшись я обнаружил, что нахожусь на грузовике в гараже. Помню только это, что было до не знаю", - цитирует Клоппа ESPN.
Напомним, что Клопп работал в немецком клубе с 2008 по 2015 год. При нем "шмели" дважды становились чемпионами Германии и выходили в финал Лиги Чемпионов.
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|Команда
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|О
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|4
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|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
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|Челси
|4
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|10
|Тоттенхэм
|3
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|Бернли
|4
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|Эвертон
|3
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
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