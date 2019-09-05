Клопп рассказал, как он бурно отпраздновал чемпионство "Боруссии" в 2011 году

Теги ливерпульюрген клоппборуссия дортмунд

Клопп рассказал, как он бурно отпраздновал чемпионство "Боруссии" в 2011 году

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он праздновал чемпионство дортмундской "Боруссии" в 2011 году.

"Проснувшись я обнаружил, что нахожусь на грузовике в гараже. Помню только это, что было до не знаю", - цитирует Клоппа ESPN.

Напомним, что Клопп работал в немецком клубе с 2008 по 2015 год. При нем "шмели" дважды становились чемпионами Германии и выходили в финал Лиги Чемпионов.

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