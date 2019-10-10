Клопп рассказал, как отказался возвращаться в дортмундскую "Боруссию"

Теги юрген клоппборуссия дортмундливерпульханс-йоахим ватцке

Клопп рассказал, как отказался возвращаться в дортмундскую "Боруссию"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоаким Ватцке пытался вернуть его в клуб.

"В какой-то момент, когда я находился в самолёте, мой телефон зазвонил. Это оказался Ватцке. Он сказал: "Юрген, ты должен вернуться". Я засмеялся, посчитав, что он прикалывается. "Вы спятили? Вы пьяны? Как вам вообще пришла в голову такая идея? У меня ещё несколько лет в "Ливерпуле", - ответил я. Не знаю, насколько серьёзен он был в тот момент", - цитирует Клоппа Goal.com.

52-летний специалист возглавлял "шмелей" с 2008 по 2015 год. Под его руководством команда выиграла 5 трофеев, в том числе 2 чемпионских титула Бундеслиги.

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