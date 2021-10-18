Клопп рассказал, как относится к игровому стилю "Атлетико"

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Клопп рассказал, как относится к игровому стилю "Атлетико"Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своем отношении к игровому стилю мадридского "Атлетико" и пояснил свои слова, которые он произнес в 2020 году.

После вылета от "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2019/20 немецкий тренер сказал, что соперник "мог бы играть в настоящий футбол, но сидит в защите и использует контратаки".

"Если не ошибаюсь, я сказал это после ответного матча, я был зол и расстроен многими вещами, к тому же тогда нам нужно было привыкать к тому, что футбол проходит в странных условиях.

Они показали мировой класс и оборонялись всем, чем могли. Именно поэтому я сказал так.

С большим уважением отношусь к тому, что они делают, больше некуда. Нравится ли мне это? Нет, но это я. Мне нравится другой стиль игры. Но в первую очередь он должен приносить успех, и у "Атлетико" это есть, без сомнений.

В прошлый раз мы не очень хорошо сыграли здесь. Те два матча стали для нас большим уроком. И последний из них казался уже не таким важным.

Сейчас мир в лучшем положении – не прям в безопасном, но уже получше. "Атлетико" поменял нескольких игроков, но не стал слабее. Команда изменилась, играет в другой модели, но по-прежнему остается машиной по достижению результата. Поразительно, как Диего Симеоне продолжает держать игроков в тонусе. Тут никакой критики быть не может", – сказал Клопп.

Матч между "Атлетико" и "Ливерпулем" состоится 19 октября.

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