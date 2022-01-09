Клопп рассказал, как переболел коронавирусом

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как он перенес заболевание коронавирусом.

"У меня все закончилось хорошо, поэтому сейчас я с нетерпением жду момента возвращения к работе. Я благодарен Богу за вакцинацию. Мне действительно было плохо, но болезнь, к счастью, прошла легко. Я думаю, что все прошло именно так благодаря тому, что я получил несколько доз вакцины, включая бустерную", — приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

54-летний Клопп тренирует "Ливерпуль" с 2015 года. Под его руководством мерсисайдский клуб становился чемпионом Англии, выиграл Лиги чемпионов, завоевал Суперкубок УЕФА, а также выиграл клубный чемпионат мира.

Не пропустите: Клопп поделился мнением о тестах на коронавирус. | http://soccernews.ru