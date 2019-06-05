Клопп рассказал, как прошла вечеринка по случаю победы в Лиге Чемпионов

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп рассказал, как прошла вечеринка по случаю победы в Лиге Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что праздничное мероприятие по случаю победы в Лиге Чемпионов прошло хорошо.

"Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьей, а потом пошёл спать. Вечеринка прошла хорошо", - цитирует Клоппа Bild.

Напомним, что в субботу "Ливерпуль" обыграл в финале ЛЧ "Тоттенхэм" со счётом 2:0, после чего "красные" устроили вечеринку до следующего утра.

В воскресенье команда уже провела чемпионский парад в родном городе, на котором присутствовали около 750 тысяч болельщиков.

Не пропустите: Клопп отказался продлевать контракт с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" заинтересован в приглашении тренера "Вулверхэмптона"

"Челси" заинтересован в приглашении тренера "Вулверхэмптона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов