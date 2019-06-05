Клопп рассказал, как прошла вечеринка по случаю победы в Лиге Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что праздничное мероприятие по случаю победы в Лиге Чемпионов прошло хорошо.

"Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьей, а потом пошёл спать. Вечеринка прошла хорошо", - цитирует Клоппа Bild.

Напомним, что в субботу "Ливерпуль" обыграл в финале ЛЧ "Тоттенхэм" со счётом 2:0, после чего "красные" устроили вечеринку до следующего утра.

В воскресенье команда уже провела чемпионский парад в родном городе, на котором присутствовали около 750 тысяч болельщиков.

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