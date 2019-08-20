Клопп рассказал, когда завершит карьеру

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Клопп рассказал, когда завершит карьеру

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он может завершить карьеру в ближайшие годы.

"Я планирую продолжать работу, но не знаю, что может произойти через 2-3 года. Быть может, я завершу карьеру. Это не означает, что это точно случится. Но если это произодет, то не удивляйтесь", - цитирует Клоппа Bild.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" под руководством 52-летнего Клоппа стал победителем Лиги Чемпионов и занял второе место в английской Премьер-лиге.

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