Клопп рассказал, кого он считает фаворитом Серии А в нынешнем сезоне

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Клопп рассказал, кого он считает фаворитом Серии А в нынешнем сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он считает фаворитом чемпионата Италии римский "Лацио".

"В Серии А фаворит - "Лацио". У них играет Лукас Лейва, который раньше выступал в "Ливерпуле", а также Чиро Иммобиле, ранее игравший у меня в "Боруссии". Я поддерживаю этот клуб. "Лацио" проводит отличный сезон и может преподнести сюрприз", – приводит слова Клоппа Corriere dello Sport.

После 23 матчей "Лацио" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание клуба от лидирующего "Ювентуса" составляет четыре очка, но римляне имеют игру в запасе.

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