Клопп рассказал, кого он считает фаворитом Серии А в нынешнем сезоне
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он считает фаворитом чемпионата Италии римский "Лацио".
"В Серии А фаворит - "Лацио". У них играет Лукас Лейва, который раньше выступал в "Ливерпуле", а также Чиро Иммобиле, ранее игравший у меня в "Боруссии". Я поддерживаю этот клуб. "Лацио" проводит отличный сезон и может преподнести сюрприз", – приводит слова Клоппа Corriere dello Sport.
После 23 матчей "Лацио" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Отставание клуба от лидирующего "Ювентуса" составляет четыре очка, но римляне имеют игру в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18