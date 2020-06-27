Клопп рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказал свое отношение к тому, что его называют лучшим тренером в мире.

"Это звание мне ничего не даст. Однако я знаю, что мы вместе со всем моим штабом - очень хорошие тренеры. Я считаю лучшим Хосепа Гвардиолу", - приводит слова Клоппа Bild.

Напомним, что ранее "Ливерпуль" под руководством Клоппа выиграл первое чемпионство за последние 30 лет.

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