Клопп рассказал о будущем Милнера в "Ливерпуле"

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Клопп рассказал о будущем Милнера в "Ливерпуле"

Фото: инстаграм Милнера\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о ситуации с контрактом полузащитника команды Джеймса Милнера, который истекает в конце нынешнего сезона.

"Есть разговоры, но, как и всегда, мы больше не комментируем это.

Клуб будет вести переговоры с Милнером, так что посмотрим. Нет никаких шансов, что Милли уйдет на пенсию", - приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешней кампании АПЛ Милнер сыграл в 15 матчах, в которых он сделал одну результативную передачу.

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