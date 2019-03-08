Клопп рассказал о чемпионской гонке "Ливерпуля" с "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о шансах команды в чемпионате Англии.

"Хорошо, что нам не нужно уже ничего менять. Наш план - выигрывать, что довольно сложно. Мы знаем о результате "Сити" до того, как начинаем играть свой матч. Мы не будем нервничать и суетится, так как спокойно боремся за первое место", - сказал тренер.

Завтра, 9 марта, "Манчестер Сити" сыграет с "Борнмутом", 10 марта "Ливерпуль" встретится с "Бернли" в рамках чемпионата Англии.

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