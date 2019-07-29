Клопп рассказал о финальном этапе предсезонной подготовки

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о финальной стадии предсезонной подготовки, которая пройдет в Эвиане.

"Этот этап очень важен для нас. Хорошие результаты в предсезонный период помогает обрести уверенность, а также подготовиться к длинному сезону.

Неделя в Эвиане станет самой важной в сезоне. Мы должны показать, на что способны", - сказал Клопп.

Отметим, что "Ливерпуль" трижды проиграл и один матч сыграл в ничью в товарищеских встречах.

4 августа состоится матч за Суперкубок Англии, где подопечные Клоппа встретятся с "Манчестер Сити". Начало - в 17:00 (мск).

А еще: Руни уйдёт из "Ди Си Юнайтед" по семейным обстоятельствам| http://soccernews.ru