Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контракте

Теги мохамед салахюрген клоппливерпуль

Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контрактеФото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о переговорах "красных" с египетским нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте.

"Переговоры проходят очень хорошо. Это всё. Я не могу рассказать вам, когда мы придём к соглашению. Я хочу, чтобы переговоры завершились успешно. Но когда? Этого я не знаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Текущий контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне АПЛ Салах сыграл 17 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 9 ассистов.

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