Клопп рассказал о переговорах "Ливерпуля" с Салахом о новом контракте
Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о переговорах "красных" с египетским нападающим Мохамедом Салахом о новом контракте.
"Переговоры проходят очень хорошо. Это всё. Я не могу рассказать вам, когда мы придём к соглашению. Я хочу, чтобы переговоры завершились успешно. Но когда? Этого я не знаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Текущий контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне АПЛ Салах сыграл 17 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 9 ассистов.
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