Клопп рассказал о планах "Ливерпуля" на остаток трансферного окна

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Клопп рассказал о планах "Ливерпуля" на остаток трансферного окна

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о планах своего клуба на последние дни зимнего трансферного окна.

"Маловероятно, что "Ливерпуль" кого-то купит в текущее трансферное окно. Но я не буду давать стопроцентную гарантию. Таким образом я бы опроверг все трансферные слухи. Не буду этого делать. Нужно насладиться оставшимися днями заявочного окна" - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, что в январе "Ливерпуль" подписал защитника Вирджила ван Дейка за 84,5 миллионов евро.  

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