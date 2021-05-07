Клопп рассказал о шансах "Ливерпуля" попасть в ЛЧ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о том, смогут ли "красные" занять место в топ-4 турнирной таблицы АПЛ.
На данный момент "Ливерпуль" занимает седьмое место и отстает от четвертой позиции на семь очков. До завершения чемпионата «Ливерпулю» осталось провести пять игр.
"Я не уверен, что у нас все еще есть шанс, но мы постараемся, и если эта возможность появится, мы обязательно будем там.
Могли ли мы быть сейчас пятыми или четвертыми, а не седьмыми? Да, мы могли бы добиться большего в определенные моменты, но борьба с травмами стала самой большой проблемой", – сказал Клопп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18