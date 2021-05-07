Клопп рассказал о шансах "Ливерпуля" попасть в ЛЧ

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Клопп рассказал о шансах "Ливерпуля" попасть в ЛЧФото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о том, смогут ли "красные" занять место в топ-4 турнирной таблицы АПЛ.

На данный момент "Ливерпуль" занимает седьмое место и отстает от четвертой позиции на семь очков. До завершения чемпионата «Ливерпулю» осталось провести пять игр.

"Я не уверен, что у нас все еще есть шанс, но мы постараемся, и если эта возможность появится, мы обязательно будем там.
Могли ли мы быть сейчас пятыми или четвертыми, а не седьмыми? Да, мы могли бы добиться большего в определенные моменты, но борьба с травмами стала самой большой проблемой", – сказал Клопп.

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