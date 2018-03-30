Клопп рассказал о ситуации с продлением контракта Эмре Джана

Теги ливерпульюрген клоппэмре джан

Клопп рассказал о ситуации с продлением контракта Эмре Джана

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о ситуации с продлением контракта полузащитника Эмре Джана.

"Ситуация по-прежнему не решена, как мы и сообщали ранее. Пока вопрос открыт. Мы ведём с ним переговоры, пока всё нормально, за исключением того, что он не подписал контракт. Но проблем никаких нет" - цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, что контракт 24-летнего Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года. В услугах немецкого хавбека заинтересованы "Реал", "Ювентус", "Бавария" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Клопп рассказал о травме Джо Гомеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Репетиция перед выездом на "Энфилд": "Манчестер Сити" навестит "Эвертон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов