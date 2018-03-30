Клопп рассказал о ситуации с продлением контракта Эмре Джана

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о ситуации с продлением контракта полузащитника Эмре Джана.

"Ситуация по-прежнему не решена, как мы и сообщали ранее. Пока вопрос открыт. Мы ведём с ним переговоры, пока всё нормально, за исключением того, что он не подписал контракт. Но проблем никаких нет" - цитирует Клоппа Goal.com.

Напомним, что контракт 24-летнего Джана с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года. В услугах немецкого хавбека заинтересованы "Реал", "Ювентус", "Бавария" и "Манчестер Сити".

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