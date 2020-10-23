Клопп рассказал о состоянии ван Дейка

Наставник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк дал комментарий по поводу самочувствия защитника Вирджила ван Дейка.

Напомним, что звёздный голландец получил серьёзную травму колена и, вероятно, выбыл из строя до конца сезона.

"Люди постоянно интересуются состоянием Вирджила. Он в порядке, но нет смысла прогнозировать сроки его восстановления. Операция состоится в нужный момент. Реабилитация займёт определённое время. Все люди разные и по-разному справляются в различных ситуациях, так что нет смысла обсуждать, когда он вернётся", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

У ван Дейка, согласно официальной информации, диагностировано повреждение крестообразных связок колена, однако СМИ пишут, что речь идёт о разрыве.

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