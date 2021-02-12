Клопп рассказал о состояния травмированных игроков "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал интервью официальному сайту "мерсисайдцев", в которов упомянул о состоянии некоторых травмированных футболистов.

"Кейта вернулся к тренировкам на поле, но пока не работает с командой, тренируется индивидуально. У него уже идет заключительный этап восстановления.

Жота тоже индивидуально тренируется на поле, но его занятия не очень интенсивны. Он не так близок к выздоровлению, как Наби. Диогу начнет через две или три недели интенсивные тренировки перед возвращением к командным занятиям.

Посмотрим, сколько времени это займет в действительности", – заявил Клопп.