Клопп рассказал о сроках ухода из "Ливерпуля"

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Клопп рассказал о сроках ухода из "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что будет наставником "красных" на протяжении десятилетий, в стиле Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" и Арсена Венгера в "Арсенале".

"Никаких шансов на это. Я уважаю Венгера и Фергюсона за их вклад в футбол, но сейчас времена изменились. Я думаю, что первые 15 лет в клубе были для них праздниками по сравнению с тем, что они перенесли в последние 15 лет.

Через 20 лет мне будет 70, и я точно не останусь к тому времени в "Ливерпуле". Так что я не буду портить настроение болельщикам "Ливерпуля", которые боятся, что им придется терпеть меня 20 лет! Нужно сохранять позитивный настрой", – сказал Клопп в эфире BBC.

Напомним, что 50-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. В этом сезоне мерсисайдцы занимают четвертое место в Премьер-лиге после 30 туров.

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