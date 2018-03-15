Клопп рассказал о сроках ухода из "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что будет наставником "красных" на протяжении десятилетий, в стиле Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" и Арсена Венгера в "Арсенале".
"Никаких шансов на это. Я уважаю Венгера и Фергюсона за их вклад в футбол, но сейчас времена изменились. Я думаю, что первые 15 лет в клубе были для них праздниками по сравнению с тем, что они перенесли в последние 15 лет.
Через 20 лет мне будет 70, и я точно не останусь к тому времени в "Ливерпуле". Так что я не буду портить настроение болельщикам "Ливерпуля", которые боятся, что им придется терпеть меня 20 лет! Нужно сохранять позитивный настрой", – сказал Клопп в эфире BBC.
Напомним, что 50-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году. В этом сезоне мерсисайдцы занимают четвертое место в Премьер-лиге после 30 туров.
Не пропустите: Вернер отказал "Реалу" ради перехода в английский топ-клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА сразится с "Арсеналом", "Атлетико" сыграет со "Спортингом" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы
-
В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" будет противостоять "Реалу", "Ливерпуль" сразится с "Ман Сити"
-
Блестящий ЦСКА, "кресты" Кокорина и другие итоги 1/8 финала Лиги Европы
-
У Абрамовича могут конфисковать "Челси"
-
В "Зените" подтвердили, что у Кокорина разрыв "крестов"
Лента новостей
-
Клопп недоволен переносом матча с "Эвертоном"
-
Эмери: "Перейдет ли Неймар в "Реал"? Спросите у Переса"
-
Хуммельс: "Севилья" сильнее, чем кажется на первый взгляд"
-
Кокорин будет прооперирован в ближайшие часы
-
Одриосола, Парехо и Родри вызваны в сборную Испании на матчи с Аргентиной и Германией
-
Моуринью: "В вылете "МЮ" из Лиги Чемпионов виновато футбольное наследие"
-
Игрок "Спартака" отказался от сборной Финляндии ради выступления за Россию
-
"Спартак" вылетел на матч с "Рубином" без Промеса, Боккетти и Зе Луиша
-
Хавбек "Валенсии" пропустит несколько месяцев
-
Стала известна заявка сборной Бельгии на товарищеский матч с Саудовской Аравией
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Рохо
-
Черчесов прокомментировал травму Кокорина
-
Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
-
Бегиристайн: "Мы точно увидим хороший футбол в матчах с "Ливерпулем"
-
Мончи: "Барселона" - фаворит, но не нужно раньше времени списывать "Рому" со счетов"
-
Натхо: "Я рад, что предстоит сразиться именно с "Арсеналом"
-
Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Недвед оценил шансы "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"
-
Хайнкес: "Севилья" - это сложный соперник"
-
Костанца Караччьоло - очередная подруга Кристиана Виери
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|81
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
|19
|Сток Сити
|30
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|30
|20