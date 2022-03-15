Клопп рассказал о стратегии "Ливерпуля" в чемпионской гонке

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Клопп рассказал о стратегии "Ливерпуля" в чемпионской гонке

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о борьбе с "Манчестер Сити" за чемпионский титул.

"Наш план - максимально надоедать "Манчестер Сити". Нам необходимо добиваться побед в своих матчах. Наши амбиции очень высоки. Мы уважаем то, насколько силен "Сити". Мы уважаем всех соперников. В Премьер-лиге каждый матч тяжелый. Мы будем стремиться к победам, пока это возможно", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

В данный момент "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдцы на четыре очка отстают от "Манчестер Сити", но имеют матч в запасе. Завтра, 16 марта, "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Арсеналом".

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