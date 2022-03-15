Клопп рассказал о стратегии "Ливерпуля" в чемпионской гонке
Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о борьбе с "Манчестер Сити" за чемпионский титул.
"Наш план - максимально надоедать "Манчестер Сити". Нам необходимо добиваться побед в своих матчах. Наши амбиции очень высоки. Мы уважаем то, насколько силен "Сити". Мы уважаем всех соперников. В Премьер-лиге каждый матч тяжелый. Мы будем стремиться к победам, пока это возможно", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
В данный момент "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Мерсисайдцы на четыре очка отстают от "Манчестер Сити", но имеют матч в запасе. Завтра, 16 марта, "Ливерпуль" на выезде сыграет с "Арсеналом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18