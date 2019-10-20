Клопп рассказал о традиции тренеров "Ливерпуля" после выездных побед
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал об одной из традиций клуба.
"Если мы побеждаем в выездной игре, то весь тренерский штаб и медицинский отдел пьют пиво в автобусе. Это не вечеринка, просто пиво", - приводит слова Клоппа сайт клуба.
Напомним, что сегодня "Ливерпуль" ожидает выездной матч против "Манчестер Юнайтед".
"Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Эвертон
|9
|10
|14
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4