Клопп рассказал о традиции тренеров "Ливерпуля" после выездных побед

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Клопп рассказал о традиции тренеров "Ливерпуля" после выездных побед

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поведал об одной из традиций клуба.

"Если мы побеждаем в выездной игре, то весь тренерский штаб и медицинский отдел пьют пиво в автобусе. Это не вечеринка, просто пиво", - приводит слова Клоппа сайт клуба.

Напомним, что сегодня "Ливерпуль" ожидает выездной матч против "Манчестер Юнайтед".

"Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Если мы проигрываем в выездной игре, то весь тренерский штаб и медицинский отдел утешают карлика в автобусе.Это не вечеринка, просто сочувствие", - приводит слова Вальверде сайт клуба.

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