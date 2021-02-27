Клопп рассказал о трансферных планах "Ливерпуля" на лето

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что клуб не планирует активно работать на трансферном рынке в летнее межсезонье.

"Не думаю, что команда нуждается в масштабной перестройке. Мы не будет избавляться от шести-семи игроков. В этом сезоне наши ключевые футболисты практически не имели шанса сыграть вместе. Поэтому будут только небольшие изменения в составе. Мы будем реагировать на нынешнюю ситуацию, но с прицелом на будущее", - цитирует Клоппа Goal.com.

По итогам 25 туров "красные" занимают только шестое место в турнирной таблице АПЛ.

За последние два трансферных окна "Ливерпуль" потратил на усиление состава более 82 миллионов евро.

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