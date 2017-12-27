Клопп рассказал о травмах Хендерсона и Морено

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травмах защитника Альберто Морено и хавбека Джордана Хендерсона.

По словам наставника "красных", оба футболиста точно пропустят ближайшие матчи команды против "Лестера" и "Бернли", а их участие в дальнейших играх пока находится под вопросом.

Напомним, что у Хендерсона повреждение подколенного сухожилия, а Морено испытывает проблемы с голеностопом.

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