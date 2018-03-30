Клопп рассказал о травме Джо Гомеса

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Клопп рассказал о травме Джо Гомеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травме защитника Джо Гомеса, полученной им в товарищеском матче между сборными Англии и Нидерландов.

По словам наставника "красных", у 20-летнего фулбека достаточно серьёзное повреждение голеностопа. Ожидается, что футболист пропустит от трёх до четырёх недель.

В этом сезоне Гомес сыграл за "Ливерпуль" 29 матчей и сделал 2 результативных передачи.

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