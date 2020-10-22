Клопп рассказал о травме Мане

Теги ливерпульюрген клоппсадио манетравмы

Клопп рассказал о травме Мане

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние здоровья нападающего Садио Мане.

"На протяжении нескольких дней Садио беспокоят боли в ноге. Если Мане не играет, то его игра обмотана льдом. Он испытывает болевые ощущения, но в целом повреждение не мешает ему играть", - цитирует Клоппа Goal.com.

Стоит отметить, что недавно сенегалец переболел коронавирусом.

В этом сезоне в активе 28-летнего Мане 4 забитых гола в 6 матчах.

Не пропустите: Самая интересная вывеска оказалась самой скучной: обескровленный "Ливерпуль" дожал "Аякс" в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Это'О заявил о готовности помочь "Анжи"

Это'О заявил о готовности помочь "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов