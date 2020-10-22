Клопп рассказал о травме Мане

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние здоровья нападающего Садио Мане.

"На протяжении нескольких дней Садио беспокоят боли в ноге. Если Мане не играет, то его игра обмотана льдом. Он испытывает болевые ощущения, но в целом повреждение не мешает ему играть", - цитирует Клоппа Goal.com.

Стоит отметить, что недавно сенегалец переболел коронавирусом.

В этом сезоне в активе 28-летнего Мане 4 забитых гола в 6 матчах.

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