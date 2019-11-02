Клопп рассказал о травме Салаха

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Клопп рассказал о травме Салаха

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние здоровья нападающего своей команды Мохамеда Салаха.

"С ним всё должно быть в порядке. В пятницу Салах присутствовал на тренировке. В его лодыжке собирается жидкость, но он должен справиться с этим. Мы вытащим его из этого состояния, и Мохамед вернётся. Решение о его участии в матче с "Астон Виллой" мы примем позже", - цитирует Клоппа The Mirror.

В текущем сезоне 27-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

"Красные" сыграют с "Астон Виллой" сегодня в 18:00 по московскому времени. Поединок пройдёт в Бирмингеме.

Не пропустите: Клопп: "Не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ и другие лиги подумали о футболистах, а не о своих кошельках". | http://soccernews.ru
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