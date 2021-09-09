Клопп рассказал о травме Ван Дейка

Теги вирджил ван дейкливерпульюрген клопптравмы

Клопп рассказал о травме Ван ДейкаФото: инстаграм Ван Дейка/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии Вирджила ван Дейка, который травмировался в матче сборной Нидерландов с Турцией (6:1) в квалификации к чемпионату мира 2022.

"Было тревожно, сами понимаете. После матча я написал ему: "Ты в порядке?" – "Да!" – "Сто процентов?" – "Двести!" – "Пришлешь мне видео, чтобы я увидел, что ты не хромаешь?" – "Да пройдет".

Потом он позвонил мне из автобуса и сказал, что он в порядке. Я спросил: "Так почему же ты хромаешь?" А он ответил: "Жена спросила то же самое!"

В общем, это был непростой момент, но, не считая этого, все в порядке", – сказал Клопп.

Также не пропустите: Забитцер поделился эмоциями от перехода в "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии

Президент Футбольной федерации Польши раскритиковал поведение сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов