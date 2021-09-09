Клопп рассказал о травме Ван Дейка
Фото: инстаграм Ван Дейка/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии Вирджила ван Дейка, который травмировался в матче сборной Нидерландов с Турцией (6:1) в квалификации к чемпионату мира 2022.
"Было тревожно, сами понимаете. После матча я написал ему: "Ты в порядке?" – "Да!" – "Сто процентов?" – "Двести!" – "Пришлешь мне видео, чтобы я увидел, что ты не хромаешь?" – "Да пройдет".
Потом он позвонил мне из автобуса и сказал, что он в порядке. Я спросил: "Так почему же ты хромаешь?" А он ответил: "Жена спросила то же самое!"
В общем, это был непростой момент, но, не считая этого, все в порядке", – сказал Клопп.
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|Команда
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|3
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|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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