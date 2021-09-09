Клопп рассказал о травме Ван Дейка

Фото: инстаграм Ван Дейка/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии Вирджила ван Дейка, который травмировался в матче сборной Нидерландов с Турцией (6:1) в квалификации к чемпионату мира 2022.

"Было тревожно, сами понимаете. После матча я написал ему: "Ты в порядке?" – "Да!" – "Сто процентов?" – "Двести!" – "Пришлешь мне видео, чтобы я увидел, что ты не хромаешь?" – "Да пройдет".

Потом он позвонил мне из автобуса и сказал, что он в порядке. Я спросил: "Так почему же ты хромаешь?" А он ответил: "Жена спросила то же самое!"

В общем, это был непростой момент, но, не считая этого, все в порядке", – сказал Клопп.

Также не пропустите: Забитцер поделился эмоциями от перехода в "Баварию". | http://soccernews.ru