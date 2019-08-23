Клопп рассказал о восстановлении Алиссона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как чувствует себя голкипер команды Алиссон.

"Алиссон вернется не скоро. Я с ним обедал сегодня, ну, есть он может.

Выглядит он хорошо, форму не теряет, настрой хороший. Времени для восстановления еще нужно достаточно.

Есть ощущение, что восстановление должно ускориться", - рассказал Клопп.

Напомним, голкипер повредил икроножную мышцу в матче 1-го тура АПЛ с "Норвичем".

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