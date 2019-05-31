Клопп рассказал о возможном участии Фирмино в финальном матче Лиги чемпионов
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не ответил на вопрос будет ли играть нападающий команды Роберто Фирмино в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", однако сказал, что он готов выйти на поле. Об этом сообщает Sky Sports.
"Он готов. Пока не буду говорить о составе команды, но он тренировался, он в строю", - сказал Клопп.
Отметим, что Фирмино пропустил полуфинальный матч с "Барселоной" из-за травмы.
Напомним, завтра, 1 июня, в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов, где встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16