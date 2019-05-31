Клопп рассказал о возможном участии Фирмино в финальном матче Лиги чемпионов

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Клопп рассказал о возможном участии Фирмино в финальном матче Лиги чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не ответил на вопрос будет ли играть нападающий команды Роберто Фирмино в финальном матче Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", однако сказал, что он готов выйти на поле. Об этом сообщает Sky Sports.

"Он готов. Пока не буду говорить о составе команды, но он тренировался, он в строю", - сказал Клопп.

Отметим, что Фирмино пропустил полуфинальный матч с "Барселоной" из-за травмы.

Напомним, завтра, 1 июня, в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов, где встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

А еще: Клопп: "Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за "Тоттенхэм"| http://soccernews.ru
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