Клопп рассказал об адаптации Луиса Диаса

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Клопп рассказал об адаптации Луиса Диаса

Фото: твиттер Диаса\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал об адаптации колумбийского вингера Луиса Диаса в команде после январского трансфера из "Порту".

"Конечно, Луис заслуживает похвалы. Когда вы заключаете контракт с игроком, на это всегда есть причина. В данном случае, причина в его качествах. Причина в том, как он играет. Как только мы увидели Луиса, мы сразу поняли, что он подойдёт.

Никто в команде не ждёт от него чудес сразу же. Однако Луис близок к тому, чтобы начать их творить. Он способен на многое", - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

Напомним, что за трансфер Диаса "Ливерпуль" заплатил "Порту" 40+20 миллионов евро.

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