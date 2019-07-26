Клопп рассказал, почему Бэйл не перейдет в "Ливерпуль"

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Клопп рассказал, почему Бэйл не перейдет в "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не заинтересован в трансфере валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

"На самом деле все просто. Бэйл является игроком "Реала". Если он решит покинут клуб, то его трансфер окажется очень дорогим. Мы не можем позволить себе такое приобретение.

Бэйл - классный футболист, но команда строится не из отдельных личностей", – приводит слова Клоппа Football Espana.

Ранее сообщалось, что "Реал" намерен избавиться от 30-летнего Бэйла в летнее трансферное окно. Впрочем, сам футболист предпочитает остаться в королевском клубе, с которым у него действует контракт до лета 2022 года, с зарплатой в 17 миллионов евро в год.

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