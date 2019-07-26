Клопп рассказал, почему Бэйл не перейдет в "Ливерпуль"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не заинтересован в трансфере валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
"На самом деле все просто. Бэйл является игроком "Реала". Если он решит покинут клуб, то его трансфер окажется очень дорогим. Мы не можем позволить себе такое приобретение.
Бэйл - классный футболист, но команда строится не из отдельных личностей", – приводит слова Клоппа Football Espana.
Ранее сообщалось, что "Реал" намерен избавиться от 30-летнего Бэйла в летнее трансферное окно. Впрочем, сам футболист предпочитает остаться в королевском клубе, с которым у него действует контракт до лета 2022 года, с зарплатой в 17 миллионов евро в год.
Не пропустите: Стало известно, почему "Реал" отклонил предложение китайского клуба по Бэйлу. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" согласовал трансфер "португальского Мбаппе" за 35 миллионов евро
-
Шюррле близок к переходу в "Спартак"
-
Бэйл договорился о переходе в китайский клуб
-
"Милан" нацелился на бразильского защитника
-
Клопп рассказал, почему Бэйл не перейдет в "Ливерпуль"
-
"Арсенал" предложил 40 миллионов евро за лучшего бомбардира Кубка Америки-2019
-
"Динамо" обыграло "Урал" в 3-м туре РПЛ
-
1
Шалимов объяснил, почему удалил пост с оскорблениями в адрес Кононова
-
Кассано: "Покупка Лукаку за 85 млн это сумасшествие. "Интеру" лучше взять Игуаина"
-
Тарасов ответил на сообщения о своей задолженности по алиментам
-
Шалимов - Кононову: "Иди и умри, придурок"
-
Экс-хавбек "Челси" Оскар может перейти в миланский топ-клуб
-
Фернандес и Гильерме провели челлендж в произношении русских скороговорок
-
В "Реале" уверены, что подпишут Погба
-
Месси и Роналду вошли в число номинантов на лучший гол сезона-2018/19
-
"Оренбург" арендовал защитника "Крыльев Советов" и форварда "Локомотива"
-
Зидан прокомментировал уход Себальоса в "Арсенал"
-
"Манчестер Сити" не будет подписывать Дани Алвеса
-
"Интер" объявил о переходе Миранды в "Цзянсу Сунин"
-
"Ювентус" едва не проиграл команде звёзд корейской лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16