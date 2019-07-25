Клопп рассказал, почему Коутиньо не вернётся в "Ливерпуль"

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Клопп рассказал, почему Коутиньо не вернётся в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему "красные" не будут возвращать из "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо.

"Фил усилил бы любую команду, в том числе "Ливерпуль". Это неоспоримо. Но дело в другом. Его трансфер был бы чрезмерно дорогим. Мы не готовы к таким тратам. Поэтому я надеюсь, что у него всё получится в "Барселоне", - приводит слова Клоппа ESPN.

Напомним, что Коутиньо перешёл из "Ливерпуля" в "Барселону" в январе 2018 года за 145 миллионов евро.

За полтора сезона 27-летний бразилец забил 21 гол и сделал 11 ассистов в 76 матчах за "сине-гранатовых".

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