Клопп рассказал, почему "Ливерпуль" не будет совершать трансферы в январе

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Клопп рассказал, почему "Ливерпуль" не будет совершать трансферы в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему английский клуб не планирует приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

"Не могу точно сказать, что "Ливерпуль" не купит защитника, но это маловероятно. Наш клуб всегда ответственно подходит к своим действиям. Если бы мир был в нормальном состоянии, то при травмах трех центральных защитников мы бы вышли на рынок. Но сейчас все не так", - приводит слова Клоппа The Athletic.

Напомним, что "Ливерпуль" из-за травм лишился защитников Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Константиноса Цимикаса.

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