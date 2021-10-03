Клопп рассказал, сколько игроков "Ливерпуля" уже вакцинированы от коронавируса

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что почти все футболисты его команды уже вакцинировались от коронавируса.

"Откуда я знаю, что в вакцинации есть смысл? Я звонил врачам, с которыми давно знаком. Большая часть специалистов говорит, что вакцинация на данный момент может решить проблему.

Я думаю, мы можем сказать, что в "Ливерпуле" вакцинированы 99% игроков. Мне не пришлось их убеждать, это стало естественным решением для команды.

Я не помню, чтобы мне пришлось разговаривать с игроком, убеждая его сделать прививку, потому что я не врач. Что я могу сделать – как и во многих других ситуациях – дать совет. Но в этом не было необходимости", – рассказал немецкий тренер.

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