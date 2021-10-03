Клопп рассказал, сколько игроков "Ливерпуля" уже вакцинированы от коронавируса
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что почти все футболисты его команды уже вакцинировались от коронавируса.
"Откуда я знаю, что в вакцинации есть смысл? Я звонил врачам, с которыми давно знаком. Большая часть специалистов говорит, что вакцинация на данный момент может решить проблему.
Я думаю, мы можем сказать, что в "Ливерпуле" вакцинированы 99% игроков. Мне не пришлось их убеждать, это стало естественным решением для команды.
Я не помню, чтобы мне пришлось разговаривать с игроком, убеждая его сделать прививку, потому что я не врач. Что я могу сделать – как и во многих других ситуациях – дать совет. Но в этом не было необходимости", – рассказал немецкий тренер.
Также не пропустите: Клопп ярко высказался о людях, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18