Клопп: "Реал" будет чувствовать себя увереннее нас"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал предстоящий финал Лиги Чемпионов.
"Опыт очень важен. Уверен, что за несколько секунд до начала встречи "Реал" будет чувствовать себя увереннее нас. Но это не проблема, потому что матч не заканчивается в эти секунды, а только начинается.
У нас было две недели на подготовку, все нормально. Мы анализировали игру "Реала" против разных команд и думали: "Вау, они очень сильные». Но они никогда не играли с нами" - приводит слова Клоппа Sky Sports.
Читайте также: Клопп: "Реалу" было проще выйти в финал Лиги Чемпионов". | http://soccernews.ru
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