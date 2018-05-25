Клопп: "Реалу" было проще выйти в финал Лиги Чемпионов"

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Клопп: "Реалу" было проще выйти в финал Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сравнил путь мадридского "Реала" и своей команды к финалу Лиги Чемпионов.

"Мы не так сильны, как "Реал" или "Барселона". Они на голову превосходят все остальные команды в Ла Лиге. Поэтому думаю, "Реалу" было проще выйти в финал Лиги Чемпионов. Среди недели ты выдаёшь отличный матч, а потом на выходных выигрываешь в эконом-режиме со счётом 1:0 и всё прекрасно. Мы себе такое позволить не можем" - приводит слова Клоппа официальный твиттер УЕФА.

Напомним, что финал ЛЧ между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится в субботу в 21:45 по московскому времени. 

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