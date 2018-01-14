Клопп ругнулся матом в интервью американским СМИ после матча с "Манчестер Сити"

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Клопп ругнулся матом в интервью американским СМИ после матча с "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал для американских СМИ победу над "Манчестер Сити" (4:3).

"Как тренер я бы сказал, что нам надо было делать это и это лучше, но футбольный болельщик сейчас думает: «Что это была за х****? (what the fuck was that?)" - заявил Клопп.

Журналисты сразу остановили Клоппа и принесли извинения зрителям.

"Ох, я думал, что в Америке это нормально. В Англии так делать нельзя" - приводит слова Клоппа NBC.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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